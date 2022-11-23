Общество

Воркаут-площадку передали псковским судебным приставам

Региональному управлению ФССП по поручению губернатора Псковской области передали воркаут-площадку для занятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Михаил Ведерников посетил региональное управление Федеральной службы судебных приставов с целью поздравить руководителя и коллектив управления с прошедшим профессиональным праздником.

Смотрите также Губернатор оценил работу новой электронной системы региональной службы судебных приставов

В ходе встречи Михаил Ведерников увидел тренировку бойцов отряда специального назначения, где речь зашла о физической подготовке специалистов силового блока. Глава региона поручил передать управлению воркаут-площадку для занятий. Площадка была передана и установлена сотрудниками службы. Теперь есть возможность выполнять упражнения и поддерживать необходимую физическую форму, отметили в ведомстве.

С инициативой обратиться к губернатору выступил сотрудник УФССП по Псковской области Виталий Дидыч, который является лидером Псковского регионального общественного движения Street Workout.