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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

23.11.2022 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, в частности, подготовку проекта областного бюджета, реализацию программы догазификации, обеспечение доступности медпомощи и решение актуальных проблем 11-го округа, интересы которого в региональном парламенте представляет Игорь Дитрих.

Теги: #Дом Советов #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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