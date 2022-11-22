Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, в частности, подготовку проекта областного бюджета, реализацию программы догазификации, обеспечение доступности медпомощи и решение актуальных проблем 11-го округа, интересы которого в региональном парламенте представляет Игорь Дитрих.