Общество

Игорь Дитрих оценил инициативу вернуть в медвузы субординатуру

Инициативу вернуть в медвузы программы субординатуры и ординатуры оценил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не так давно карельские коллеги обратились в Минздрав с предложением изменения образовательного здравоохранения, чтобы в той или иной мере вернуть ординатору и интернатуру. Студентам-медикам практически запрещено прикасаться к пациентам во время обучения. Это же нонсенс. То есть они в группе слушают друг друга, трогают животы друг друга, учатся на себе, а не на пациентах», – отметил гость студии.

Он также пояснил, что в Советском Союзе были программы субординатуры и интернатуры. Это была практически теория.

«Мы слушали пациентов, мяли их животы. Пациенты, которые поступали в клиники, где происходит обучение студентов, подписывали сразу документ, что они не против. Все это осуществлялось под контролем профессоров, академиков, доцентов и, выходя из образовательного учреждения, доктор не боялся пациента, потому что он знал, что и как с ним надо делать. В субординатуре было деление по профессиям. То есть были группы хирургические, терапевтические и кардиологические, анестезиолог, реаниматолог и так далее. Под контролем руководителей у них был и доступ в операционную. Сейчас эта связь полностью прервалась», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Он добавил, что комитет по труду и социальной политике областного Собрания депутатов и сам региональный парламент эту инициативу Карелии поддержали.

«Хотя комитет здравоохранения однозначно положительно на эту тему не высказался», – заключил он.