Общество

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 485 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 12 пациентов, всего – 123 298. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 946 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков – 41070/3

Великие Луки – 18234/2

Бежаницкий район – 1608/0

Великолукский район – 2851/2

Гдовский район – 2254/1

Дедовичский район – 3084/0

Дновский район – 1023/0

Красногородский район – 1133/2

Куньинский район – 1067/0

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5655/1

Новоржевский район – 1352/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6092/0

Палкинский район – 1274/0

Печорский район – 2979/1

Плюсский район – 1973/0

Порховский район – 4559/0

Псковский район – 9708/0

Пустошкинский район – 1581/0

Пушкиногорский район – 1806/2

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2998/0

Стругокрасненский район – 2123/0

Усвятский район – 747/0.