14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 485 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 12 пациентов, всего – 123 298. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 946 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 41070/3
Великие Луки – 18234/2
Бежаницкий район – 1608/0
Великолукский район – 2851/2
Гдовский район – 2254/1
Дедовичский район – 3084/0
Дновский район – 1023/0
Красногородский район – 1133/2
Куньинский район – 1067/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5655/1
Новоржевский район – 1352/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/0
Палкинский район – 1274/0
Печорский район – 2979/1
Плюсский район – 1973/0
Порховский район – 4559/0
Псковский район – 9708/0
Пустошкинский район – 1581/0
Пушкиногорский район – 1806/2
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2998/0
Стругокрасненский район – 2123/0
Усвятский район – 747/0.