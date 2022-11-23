Общество

Фонд «Дети земли русской» доставил гуманитарный груз в великолукский детский дом

Фонд «Дети земли русской» доставил гуманитарный груз в великолукский детский дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: Фонд «Дети земли русской»

Команда фонда доставила 22 коробки с гуманитарной помощью в великолукский детский дом, в который недавно прибыли дети в возрасте от 5 до 7 лет, эвакуированные из ЛДНР.

«Также позаботились о других воспитанниках детского дома. На протяжение двух недель сотрудники фонда активно закупали для всех ребят одежду, обувь, постельное белье, средства личной гигиены, а также детское питание, сладости, игрушки. Кроме этого, для самых маленьких воспитанников волонтеры организовали необычный праздник: настоящий спектакль о пользе витаминов, в котором смогли принять участие все дети», – отметили в пресс-службе.

«Зима не за горами, и у ребят должно быть все необходимое для комфортной жизни и зимнего веселья. Отдельную благодарность в этой инициативе хочется выразить нашим волонтерам, партнерам и спонсорам, которые не остались в стороне. Помогая детям, мы вносим вклад в наше будущее и будущее нашей страны», - подчеркнул основатель благотворительного фонда «Дети земли русской» Гелани Азиров.