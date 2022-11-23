Общество

В Псковской области подвели итоги «Диктанта Победы» и определили победителей

Итоги диктанта на тему знаний о Великой Отечественной войне подвели в Псковской области. Экспертный совет определил 20 победителей из 239 участников, правильно ответивших на все вопросы. Среди них – военнослужащий 76 ДШД ВДВ Никита Козлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Впервые исторический диктант на тему знаний о Великой Отечественной войне стартовал 7 мая 2019-го года. Тогда в написании исторического диктанта приняли участие около 100 тысяч человек, а в этом году количество участников превысило 1,6 млн человек – из 85 регионов России и 45 стран-участниц.

В 2022 году акция прошла 3 сентября, в день окончания Второй Мировой войны. В Псковской области площадки для проведения «Диктанта Победы» были созданы в каждом муниципальном образовании на базе образовательных учреждений. Жители региона смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне на 37 площадках. Основной площадкой «Диктанта Победы» «Единой России» в регионе стал ПсковГУ, в Великих Луках – Академия физкультуры и спорта. К акции присоединились и силовые ведомства. Исторический диктант написали представители Росгвардии, МЧС по Псковской области, а также Вооруженных Сил РФ.

«Диктант Победы» включал в себя 25 разноплановых вопросов, связанных с героями и знаковыми событиями, художественными произведениями, фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Выявлены пять региональных победителей: представитель Росгвардии по Псковской области Мухтар Мусуков, главный бухгалтер Писковской школы Псковского района Ольга Принерова, учитель физкультуры Стругокрасненской школы Ольга Епифанова, ученик Красногородской школы Данила Михеев, учитель Палкинской средней школы Светлана Трофимова.

Победителям будут вручены дипломы участников и памятные подарки.

Все федеральные победители «Диктанта Победы-2022» получат специальные приглашения на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. А также, по инициативе «Единой России» участники-абитуриенты, ставшие победителями Диктанта Победы, могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. В следующем году «Диктант Победы» будет включен в федеральный календарный план по воспитательной работе.

«Для нас "Диктант Победы" не просто акция, это наша внутренняя потребность как патриотов и россиян, кому дорога память о предках. Это возможность вспомнить псковичей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, приобщить к нашей памяти молодые поколения», - отметил руководитель Псковского регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук.