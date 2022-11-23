Общество

Псковские магазины «Деревня Соловьи» установили скидки на две недели

Скидки на мясо предоставляют покупателям в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области с 24 ноября по 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«У нас "чёрная" не только пятница. Мы тоже хотим побаловать своих любимых покупателей горячими скидками! Во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" целых две недели скидок!» - сообщил производитель.

С 24 ноября по 11 декабря в магазинах доступны следующие предложения:

окорок без кости по цене 269 рублей за килограмм,

окорок на кости - 209 рублей за килограмм,

лопатка без кости - 269 рублей за килограмм.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: