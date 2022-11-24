Общество

Молодые предприниматели собрались на встречу в Пскове

Две встречи клуба молодых предпринимателей проходят в Пскове сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первое мероприятие проходит в формате Open door - перед начинающими предпринимателями выступают эксперты:

- руководитель группы компаний «Мега Холод», общественный помощник губернатора Псковской области по вопросам бизнеса, председатель комиссии по экономике Общественной палаты Псковской области, член экспертного совета особой экономической зоны «Моглино», член наблюдательного совета «Фонда инвестиционного развития Псковской области» Татьяна Кирилёнок,

- топ-эксперт по автоматизации бизнеса и CRM, создатель бизнес-академии «Коломыц», автор методов: «CRM за 20 часов», «Внедрение без сопротивления» и «Нейропрограмминг продаж» Алексей Коломыц,

- управляющий Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

Далее планируются кейс-разборы бизнеса. Экспертами здесь выступят:

- генеральный директор «MiolGroup», сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Михаил Романов,

- председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор компании «Псковпласт», владелец розничной сети магазинов «Дом и Дача» Станислав Оссовский,

- заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Алина Рыбина,

- собственник IT-компании «Формоза», руководитель отдела межрегиональной кооперации Псковского отделения «Деловой России» Николай Солпековский.

Участников ждут деловые игры, короткие блиц-презентации, розыгрыш сертификата на обучение по онлайн-программе «Mini-MBA» и специального пакета интенсива «Взлёт».