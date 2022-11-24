Общество

Отличия женского и мужского алкоголизма назвала психиатр

Отличия женского и мужского алкоголизма назвала психиатр-нарколог Анна Одинцова. Врач отметила, что женщины гораздо быстрее становятся зависимыми от алкоголя, чем мужчины. При том, что мужчины способны держать более высокую дозу горячительных напитков.

Объясняется это просто: у мужчин, как правило, больше масса тела, из-за этого организм меньше подвергается токсической нагрузке. К тому же ферменты в печени, которые расщепляют этанол, более активны у сильной половины человечества, пишет RuNews24.

Мужчина доходит до второй стадии алкоголизма за 10-15 лет, а женщина - через 9-10 лет.

Анна Одинцова отметила, что главным отличием все-таки является чувство вины и стыд. Пьющего мужчину не станут осуждать, а зачастую и поддержат, постараются помочь. Женщину, пристрастившуюся к спиртному, стыдят и открыто осуждают. Это приводит к тому, что женщины стараются до последнего скрыть проблему. А когда она становится очевидной, привлекая внимание коллег, родственников, службы опеки или полиции, помочь почти нереально.