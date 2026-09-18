«Не просто лечить, а спасать»: на Псковской станции скорой помощи работает новый врач 

Врач Анастасия Фрол приступила к работе на станции «Центральная», сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой медицинской помощи.

Фото: Псковская станция скорой медицинской помощи

Ее путь в медицину — это пример настоящей целеустремленности и любви к своему делу, подчеркнули на станции. Анастасия Фрол окончила Псковский медицинский колледж, 7 лет проработала медсестрой на станции скорой медицинской помощи, получив бесценный практический опыт. С отличием окончила ПсковГУ по специальности «Лечебное дело».

Анастасия Фрол прошла ординатуру по целевому направлению в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова и закончила её в этом году с красным дипломом. По словам коллег, Анастасия всегда стремилась улучшать качество жизни пациентов. Именно наставление преподавателя колледжа — «Если ты не поступишь на врача, ты будешь жалеть об этом всю жизнь» — стало для нее решающим шагом на пути к профессии.