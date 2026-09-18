Псковичка получила 2 года колонии за кражу 50 тысяч рублей с банковского счёта

Псковичка, совершившая кражу денег с банковского счета своего знакомого (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), отправлена в колонию на 2 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 июля женщина, находясь в компании знакомых, с которыми распивала спиртные напитки, взяла принадлежащий потерпевшему мобильный телефон, в котором было открыто приложение мобильного банка, и перевела знакомому 50 000 рублей, которого после попросила снять деньги и отдать ей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину.

Ранее псковичка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании вреда, причиненного преступлением на сумму 50 000 рублей, удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.