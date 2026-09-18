Псковские хирурги провели экстренную операцию и вернули пациенту возможность двигаться

Cосудистые хирурги Псковской областной клинической больницы успешно провели операцию – эмболэктомию из артерий правой нижней конечности, вернув пациенту возможность свободно двигаться. Операцию выполнили специалисты отделения сосудистой хирургии: Абдулло Шабонов и Садуки Иман-Алиев, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Врачи напоминают, что внезапная резкая боль в ноге, похолодание кожи, онемение – это грозные признаки острой ишемии, когда тромб перекрывает кровоток. В таких ситуациях счет идет буквально на часы.

Иногда тромб (эмбол) «отрывается» (например, из сердца при аритмии) и с током крови попадает в артерию ноги, намертво закупоривая её. К мышцам и тканям перестает поступать кислород. Если не восстановить кровоток в первые 4–6 часов, начинается необратимое отмирание тканей (некроз), что грозит ампутацией.

Оперируя пациента, хирург делает небольшой разрез, вводит в артерию специальный баллонный катетер. Он проходит выше места закупорки, слегка раздувается и аккуратно «вытягивает» сгусток наружу. Как только тромб удален, кровоток мгновенно восстанавливается, и нога «рождается» заново: возвращается теплый розовый цвет и чувствительность.

Такая операция - это «золотой стандарт» экстренной помощи, подчеркнули в больнице и назвали плюсы:

Минимальная травматичность: не требуется больших разрезов или длительного восстановления.

Высокая скорость: позволяет спасти конечность в кратчайшие сроки.

Эффективность: возвращает пациенту качество жизни и избавляет от мучительных болей.

Признаки острой ишемии: боль – внезапная, сильная, не проходит в покое. Бледность – нога становится неестественно белой, «мраморной» или синюшной. Похолодание – конечность холодная на ощупь (как ледышка) по сравнению со здоровой. Потеря чувствительности – онемение, покалывание, «мурашки», ощущение «ватной» ноги. Паралич – невозможность пошевелить пальцами стопы (самый грозный признак!).

При появлении этих симптомов немедленно вызывайте скорую помощь (103 или 112) или срочно обращайтесь в приемный покой. Не занимайтесь самолечением, призвали в ПОКБ.