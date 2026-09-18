 
Общество

Школьники познакомились с производственными процессами на псковском «ПК «Технология»

0

Профориентационный тур на предприятие «ПК "Технология"» для учащихся Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1 организовал Молодёжный кадровый центр Псковской области 18 сентября. В экскурсии приняли участие порядка 13 человек — ученики 9 класса, которые уже готовы определяться с будущей профессией, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения. Главная цель — помочь молодёжи увидеть реальное производство и сделать более осознанный выбор.

Фото здесь и далее: ОЦЗН

«Во время экскурсии школьники познакомились с работой завода, его производственными процессами и спецификой отрасли. Предприятие занимается производством электроконвекторов. Сотрудники «Технологии» поделились тонкостями производства, рассказали о востребованных специальностях и навыках, которые сегодня нужны для успешной карьеры на предприятии. 
Также старшеклассники под контролем мастера смогли попрактиковаться в сварке и чеканке. На память каждый смог забрать изготовленную своими руками монету», - рассказали в ОЦЗН.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Кадры», который реализует Молодёжный кадровый центр. По словам представителей ОЦЗН, такие профтуры помогают подросткам не только узнать о рабочих профессиях изнутри, но и увидеть современное производство, оценить его привлекательность и понять, куда двигаться дальше.

 

В центре также добавили, что подобные инициативы формируют у молодёжи объективное представление о региональном рынке труда и повышают интерес к рабочим специальностям, которые сегодня особенно востребованы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026