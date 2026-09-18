Школьники познакомились с производственными процессами на псковском «ПК «Технология»

Профориентационный тур на предприятие «ПК "Технология"» для учащихся Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1 организовал Молодёжный кадровый центр Псковской области 18 сентября. В экскурсии приняли участие порядка 13 человек — ученики 9 класса, которые уже готовы определяться с будущей профессией, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения. Главная цель — помочь молодёжи увидеть реальное производство и сделать более осознанный выбор.

Фото здесь и далее: ОЦЗН

«Во время экскурсии школьники познакомились с работой завода, его производственными процессами и спецификой отрасли. Предприятие занимается производством электроконвекторов. Сотрудники «Технологии» поделились тонкостями производства, рассказали о востребованных специальностях и навыках, которые сегодня нужны для успешной карьеры на предприятии.

Также старшеклассники под контролем мастера смогли попрактиковаться в сварке и чеканке. На память каждый смог забрать изготовленную своими руками монету», - рассказали в ОЦЗН.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Кадры», который реализует Молодёжный кадровый центр. По словам представителей ОЦЗН, такие профтуры помогают подросткам не только узнать о рабочих профессиях изнутри, но и увидеть современное производство, оценить его привлекательность и понять, куда двигаться дальше.

В центре также добавили, что подобные инициативы формируют у молодёжи объективное представление о региональном рынке труда и повышают интерес к рабочим специальностям, которые сегодня особенно востребованы.