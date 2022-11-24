Общество

Важный для экологии проект приняли на пленарном заседании Госдумы

Важный для экологии проект приняли на сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский

«Вносим изменения в статью 6 Федерального закона "Об охране озера Байкал". За сухой формулировкой стоит защита озера Байкал от загрязнения фосфатсодержащими средствами. Все понимаем, насколько Байкал уникален по своим природным особенностям», - рассказал депутат.

Он также отметил, что в последнее время фосфатсодержащие средства (стиральные порошки, средства для мытья рук, шампуни и другие составы бытовой химии) причиняют экологии озера значительный вред. На этот счет существует масса профессиональных исследований. «Если коротко: всё, что фосфаты не убивает, само начинает медленно убивать человека и животных», - добавил Александр Козловский.

Начата процедура принятия законопроекта, который ограничит использование этих средств на территории вблизи Байкала.

«Хочу отметить, что на данный момент для Псковской области, богатой озерами, к счастью, подобные ограничения не имеют такой остроты, как в отношении озера Байкал. Но это хорошая законодательная практика, которая позволит сдерживать негативное влияние человека на экосистему», - резюмировал депутат.