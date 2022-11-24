Общество

Эксперты дали рекомендации начинающим предпринимателям в Пскове

Молодые предприниматели в Пскове сегодня, 24 ноября, рассказали экспертам о своем бизнесе и получили рекомендации, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча клуба молодых предпринимателей состоялась в отеле Old Estate. В первой части мероприятия перед слушателями выступили эксперты в формате Open door, во второй был организован разбор бизнес-кейсов.

Начинающие стартаперы выступили перед экспертами, в числе которых были сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Михаил Романов, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Алина Рыбина, собственник IT-компании «Формоза» Николай Солпековский.

Эксперты заслушали презентации дали начинающим предпринимателям рекомендации по развитию дела. Кроме того, они поделились с выступающими полезными контактами и предложили им помощь в масштабировании бизнеса.