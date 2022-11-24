Общество

Псковская школьница стала призером премии Росприроднадзора

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявило результаты этого года. Гран-при конкурса от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1». В число призеров премии вошла работа школьницы из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской областей, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По итогам работы жюри Гран-при премии присуждено 15-летнему Борису Глушаку из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1» – инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух. Борис Глушак представил на суд жюри несколько своих разработок, в том числе сделанные специально для премии.

Костюшко Марина (12 лет) из Псковской области вошла в число призеров премии «Экология – дело каждого» за работу «Эковыгул», в которой предложила решение проблемы организации выгула собак созданием специальных территорий, за чистотой которых могли бы следить сотрудники ЖКХ.

Председателем жюри премии «Экология – дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллеги входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и учёный Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, основатель и управляющий известных российских медиа («ФедералПресс», «Ведомости») Иван Ерёмин, легендарный российский футболист Алексей Смертин, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

На премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».