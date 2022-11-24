Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
рост тарифов
о работе ЛДПР и партийных инициативах
поддержка мобилизованных членов профсоюза
борьба с наледью
новогодние корпоративы
о переходе на четырёхдневку
шесть шагов к бизнесу
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
лучшие медцентры
о псковском футболе
досуг готовимся к сезону
Кофейни и пекарни в Пскове
 
 
 
ещё Общество 24.11.2022 18:081 Единое образовательное поле: нужно ли передавать школы на региональный уровень? 24.11.2022 23:070 Осужденные в Псковской области обновляют и создают элементы инфраструктуры. ФОТО 24.11.2022 23:040 Псковская школьница стала призером премии Росприроднадзора 24.11.2022 22:380 Гериатр назвала суточную норму калорий для пожилых 24.11.2022 22:220 Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации 24.11.2022 21:520 Псковичка победила во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:142 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:543 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская школьница стала призером премии Росприроднадзора

24.11.2022 23:04|ПсковКомментариев: 0

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявило результаты этого года. Гран-при конкурса от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1». В число призеров премии вошла работа школьницы из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской областей, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По итогам работы жюри Гран-при премии присуждено 15-летнему Борису Глушаку из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1» – инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух. Борис Глушак представил на суд жюри несколько своих разработок, в том числе сделанные специально для премии.

Костюшко Марина (12 лет) из Псковской области вошла в число призеров премии «Экология – дело каждого» за работу «Эковыгул», в которой предложила решение проблемы организации выгула собак созданием специальных территорий, за чистотой которых могли бы следить сотрудники ЖКХ.

Председателем жюри премии «Экология – дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллеги входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и учёный Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, основатель и управляющий известных российских медиа («ФедералПресс», «Ведомости») Иван Ерёмин, легендарный российский футболист Алексей Смертин, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

На премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 194 человека
24.11.2022, 23:070 Осужденные в Псковской области обновляют и создают элементы инфраструктуры. ФОТО 24.11.2022, 23:040 Псковская школьница стала призером премии Росприроднадзора 24.11.2022, 23:030 Муравья возрастом 35 млн лет обнаружили в куске балтийского янтаря 24.11.2022, 22:500 Пскович ответил в суде за незаконное хранение марихуаны
24.11.2022, 22:380 Гериатр назвала суточную норму калорий для пожилых 24.11.2022, 22:220 Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации 24.11.2022, 22:110 Кража из «Ерусалимки» обернулась для псковича лишением свободы 24.11.2022, 21:520 Псковичка победила во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»
24.11.2022, 21:352 Промышленное производство в Псковской области возросло почти на 1% 24.11.2022, 21:330 Отличия женского и мужского алкоголизма назвала психиатр 24.11.2022, 21:160 Важный для экологии проект приняли на пленарном заседании Госдумы 24.11.2022, 21:070 Эксперты дали рекомендации начинающим предпринимателям в Пскове
24.11.2022, 21:020 Трудовые права мобилизованных хотят защитить надежнее 24.11.2022, 20:530 Билеты на концерт симфонического концерта в Дедовичах предлагают приобрести со скидкой 24.11.2022, 20:520 Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 год прошли в Пскове 24.11.2022, 20:430 Псковичей приглашают на выставку живописи Александра Вихрова
24.11.2022, 20:370 В Псковской области постепенно растёт заболеваемость гриппом 24.11.2022, 20:360 Станислав Оссовский назвал отличие бизнесменов от предпринимателей 24.11.2022, 20:260 Псковичей предупреждают об истечении срока уплаты имущественных налогов за 2021 год 24.11.2022, 20:150 850 псковских семей этом году получили единовременное пособие при рождении ребенка
24.11.2022, 20:130 От успехов в сфере искусственного интеллекта будет зависеть успех страны в целом: итоги главной дискуссии AI Journey 24.11.2022, 20:085 Турчак предложил главам регионов рассказать на всю страну об отставании в капремонте школ 24.11.2022, 19:590 Топ-эксперт посоветовал псковичам планировать бизнес через образ девушки-покупателя 24.11.2022, 19:452 Диетолог предупредила о вреде ежедневного употребления бананов
24.11.2022, 19:370 Как помочь отравившимся угарным газом, напомнили в МЧС 24.11.2022, 19:280 Великолукский коллектив вышел в финал патриотического фестиваля в Москве 24.11.2022, 19:190 Экскурсии в Покровскую башню продлеваются до Нового года 24.11.2022, 18:342 Досрочно прекращены полномочия члена ТИК Пскова Алексея Несмашного
24.11.2022, 18:260 Более 20 псковских спортсменов входят в сборные страны 24.11.2022, 18:200 Пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Пустошкинском районе 24.11.2022, 18:150 Привычка подолгу сидеть в соцсетях приводит к деменции, предупредили эксперты 24.11.2022, 18:130 Россиянин устроил стрельбу на улице
24.11.2022, 18:132 Глава псковского Сбера назвал главную причину дискомфорта современности  24.11.2022, 18:110 Критерии успешности бизнеса перечислила псковский предприниматель  24.11.2022, 18:081 Единое образовательное поле: нужно ли передавать школы на региональный уровень? 24.11.2022, 18:001 Андрей Сидоров: Спортсмены страдают из-за невозможности участия в международных соревнованиях
24.11.2022, 17:470 Молодые предприниматели собрались на встречу в Пскове 24.11.2022, 17:413 Интерактив: Горячий псковский парень. ВИДЕО 24.11.2022, 17:321 Более 70 модулей для компьютеров пытался незаконно ввезти иностранец через границу РФ в Себежском районе 24.11.2022, 17:240 Александр Котов о бюджете-2023 и провале программы догазификации
24.11.2022, 17:220 Блогер из Москвы ремонтирует ветхий дом престарелого учителя в Стругах Красных 24.11.2022, 17:190 Чем занимались псковские пионеры около 100 лет назад, рассказали в госархиве 24.11.2022, 17:152 Назначен врио главы Пустошкинского района 24.11.2022, 17:090 Сотрудничество профсоюзных здравниц обсудили в Пскове
24.11.2022, 17:032 Татьяна Фомченкова заявила о важности запрета пропаганды ЛГБТ 24.11.2022, 17:004 Беспощадный нейминг 24.11.2022, 16:511 Решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района обжалуют в суде, заявил Лев Шлосберг 24.11.2022, 16:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 ноября
24.11.2022, 16:440 Артур Акавов рассказал о спортивных итогах 2022 года 24.11.2022, 16:310 Псковский Центр лечебной педагогики занял второе место во всероссийском конкурсе 24.11.2022, 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района 24.11.2022, 15:580 «Программа провалена»: псковские депутаты вернулись к обсуждению догазификации
24.11.2022, 15:462 Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта 24.11.2022, 15:330 Надругался над сестрой сожительницы: раскрыты подробности дела об изнасиловании юной псковички 24.11.2022, 15:231 «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО 24.11.2022, 15:230 Запретить запрещать
24.11.2022, 15:130 Житель Дедовичского района торговал наркотиками вместе с сожительницей и попал в суд 24.11.2022, 15:060 Двухлетний ребёнок погиб в Тобольске из-за халатности воспитателя детсада 24.11.2022, 15:000 Начинается видеотрансляция брифинга о спортивных итогах года в Псковской области 24.11.2022, 14:571 Правительство РФ не поддержало идею надписи «Алкоголь вам враг!» на бутылках
24.11.2022, 14:420 Столовую великолукской школы №6 отметили на всероссийском уровне 24.11.2022, 14:370 «Коммунальный ликбез»: Зачем нужен старший по дому? ВИДЕО 24.11.2022, 14:363 Взносы на капремонт увеличили в Псковской области 24.11.2022, 14:321 Участвующих в СВО контрактников в Псковской области освободили от транспортного налога
24.11.2022, 14:310 Новые информационные щиты появились на федеральных трассах в Псковской области 24.11.2022, 14:240 Инициативу ЛДПР о борьбе со спам-звонками отклонили в областном Собрании 24.11.2022, 14:230 Выставка иллюстраций к книге «Сказки и легенды Псковского края» откроется 27 ноября 24.11.2022, 14:200 Расходы на содержание построенных стадионов и ФОКОТ учтут в законе о межбюджетных отношениях в Псковской области
24.11.2022, 14:171 Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за обещания её сына расстрелять школьников 24.11.2022, 14:152 Поставщика услуги по организации детского отдыха в Псковской области будет определять конкурс 24.11.2022, 14:140 Сбер к концу года рассчитывает нарастить портфель кредитов девелоперам до 3 трлн рублей 24.11.2022, 14:130 Право беженцев на бесплатную юридическую помощь в Псковской области закрепили в законе
24.11.2022, 14:120 Движение автотранспорта на улице Вокзальной ограничат в Пскове 24.11.2022, 14:110 Кофейню продают в Пскове 24.11.2022, 14:060 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о работе в областном Собрании и актуальных вопросах образования. ВИДЕО 24.11.2022, 14:020 Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более 800 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru