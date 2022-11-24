Общество

Более 1,2 млрд рублей направлено псковским семьям на распоряжение материнским капиталом

Одной из действенных мер государственной поддержки семей с детьми является программа материнского капитала. C 2007 года в Псковской области выдано 49,9 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них 2 711 в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Более 48,6 тысяч семей уже распорядились средствами МСК на 13,8 млрд рублей, из них почти 6,6 тысяч в этом году более чем на 1,2 млрд рублей. С начала года более 1 млрд рублей направлено семьям по заявлениям о распоряжении материнским капиталом.

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. В этом году более 2 тысяч обратившихся в ПФР родителей (31,3% от общего числа владельцев сертификатов) распорядились средствами на эти цели, на сумму 1 млрд 28 млн рублей.

Еще одно направление – получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3 лет тоже востребовано у жителей Псковской области. В этом году порядка 3,7 тысяч семей (55,6%) обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено 141 млн рублей.

Третье по популярности направление материнского капитала – обучение детей. С начала года 860 родителей (13,1%) решили направить средства на эти цели. В этом году на оплату обучения детей Пенсионный фонд выделил семьям 44,6 млн рублей.