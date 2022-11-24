Общество

В Пскове запретили выход на лед водоемов

В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пскове введены дополнительные меры по обеспечению безопасности. Распоряжение подписал глава города Пскова, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Согласно распоряжению запрещается выход населения на лед водных объектов города Пскова с момента становления льда до образования прочного ледового покрова. Также запрещается выезд транспортных средств на лед на весь период с момента ледостава.

Управлениям образования и культуры, комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова поручено провести профилактические мероприятия в подведомственных учреждениях среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов.

Комитету ГОиЧС администрации города Пскова необходимо организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Псковской области по мониторингу ледовой обстановки, а также с УМВД России по городу Пскову по организации патрулирования береговой черты с привлечением народных дружин в целях предупреждения выхода населения на лед водоемов.