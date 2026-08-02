Псковские росгвардейцы обеспечивают общественную безопасность во время празднования Дня ВДВ

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, принимают участие в обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Также, для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки, маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Региональное управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии», запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.