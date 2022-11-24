Общество

Заместитель председателя СК России отметил положительную динамику работы псковских следователей

Заместитель председателя СК России Александр Клаус провел оперативное совещание по вопросам расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных на территории Псковской области в прошлые годы, 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Александр Клаус провел оперативное совещание с руководством и сотрудниками следственного управления СК России по Псковской области и отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики СК России по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, по которым лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены.

Руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Псковской области Владимир Попов доложил об общем состоянии работы на данном направлении: в текущем году следственным управлением активизирована работа по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности категории прошлых лет, в суд направлено 5 таких дел, из них 3 дела - об убийствах (статья 105 УК РФ), 1 дело - о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ), 1 дело о преступлении сексуального характера (статья 132 УК РФ), что превышает показатели прошлого года.

Также в ходе оперативного совещания было заслушано 9 уголовных дел, ранее поставленных на контроль Александром Клаусом и по которым давались указания о выполнении конкретных следственных и иных процессуальных действий, а также ряд дел, которые по результатам изучения следователями-криминалистами определены как имеющие перспективу раскрытия. В частности, заслушаны дела об убийствах, совершенных с применением огнестрельного оружия, группой лиц, сопряженных с изнасилованием, а также похищением граждан.

По результатам совещания заместителем председателя СК России отмечена положительная динамика показателей по направлению в суд дел о преступлениях прошлых лет, вместе с тем указано на просчеты, допущенные в ходе расследования некоторых уголовных дел. В целях исправления выявленных недостатков обозначено дальнейшее направление хода расследования, даны указания о выполнении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, Александр Клаус подчеркнул, что наличие большого числа приостановленных производством уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, совершенных на территории Псковской области в прошлые годы, требует усиления работы по их системному и наступательному раскрытию.