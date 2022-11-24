Общество

Одна из старейших школ Псковской области отмечает 115-летие

Средняя общеобразовательная школа № 47 города Пскова празднует 115-летие. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова направила поздравление коллективу и учащимся образовательного учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В тексте адреса отмечается, что на протяжении многих десятилетий 47-я школа дает возможность детям получать качественное образование, развивать и проявлять творческие способности, участвовать в жизни города.

«Сегодня учреждение с честью выполняет основное предназначение — готовит молодое поколение к успешной самореализации. Ученики активно участвуют во внеурочной деятельности и патриотических мероприятиях, а юнармейцы школы в этом году стали победителями в военизированной эстафете на Кубок губернатора. Но самое главное — для многих детей школа стала вторым домом, где всегда поймут, помогут и поддержат. И в этом заслуга замечательного педагогического коллектива. Благодаря вашему профессионализму, энергии, ответственной гражданской позиции, заботе и доброте в учебном заведении успешно решаются вопросы воспитания и отстаиваются интересы детей, постоянно совершенствуются формы и методы работы», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Вера Емельянова также поблагодарила коллектив школы за самоотверженный труд и верность своей профессии, пожелала школе дальнейшего развития и процветания, а учителям и детям — новых успехов, достижений и открытий.

Напомним, решение открыть при железнодорожной станции «Псков» двухклассное училище было принято в 1906 году. Первое сообщение об образовательном учреждении появилось в Памятной книжке Псковской губернии за 1907 год. Строительство началось в начале 1908 года, а уже 26 сентября, как сообщала газета «Псковская жизнь» в №85 за 1908 год, было освящено новое деревянное двухэтажное здание двухклассного железнодорожного училища на станции «Псков».

Работу училища прервали революционные события, гражданская война, немецкая оккупация 1917 — 1918 годах. Учебный процесс возобновился в начале 20-х годов.

В начале в школу принимались только дети железнодорожников. Позднее здесь стали учиться ребята со всей привокзальной округи. Большинство воспитанников связывали свою жизнь с железной дорогой. Некоторые поступали в институты и университеты, в военные училища.

Строительство единого школьного здания началось в 1938 году — на улице Заводской было возведено большое каменное четырехэтажное здание, но занятия в нем так и не начались, так как в нем разместили военный госпиталь для раненых в финскую кампанию 1939 года. В годы фашисткой оккупации в здании школы находился немецкий госпиталь. После освобождения города здание было передано вновь железнодорожной школе.

Школа не раз меняла свой номер, была и 14, и 16, и 39 . Современный номер школы № 47 появился в 60 — е годы. Называлась она «Политехническая школа № 47», но ученики называли ее просто железнодорожной.