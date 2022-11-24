Общество

Псков вошел в десятку лидеров российского рейтинга

В России определены самые популярные направления, куда мамы с детьми отправятся на зимние каникулы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей специалисты Российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, рейтинг основан на данных бронирования. Чемпионом стала Москва, где насчитывается 21% всех броней. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем ― Сочи (20% и 11% броней соответственно).

В целом десятка популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы выглядит следующим образом:

1. Москва, Московская область ― 4292 р. / 4 ночи*

2. Санкт-Петербурга, Ленинградская область ― 3313 р. / 4 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 2912 р. / 5 ночей

4. Казань, Татарстан ― 3774 р. / 3 ночи

5. Калининград, Калининградская область ― 2912 р. / 5 ночей

6. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4265 р. / 3 ночи

7. Тюмень, Тюменская область ― 3032 р. / 3 ночи

8. Сортавала, Карелия ― 5295 р. / 2 ночи

9. Кисловодск, Ставропольский край ― 2912 р. / 5 ночей

10. Псков, Псковская область ― 2568 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки