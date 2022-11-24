Общество

Псковский губернатор развеял слухи о начале скрытой мобилизации

Никакой мобилизации, скрытой или явной, в настоящее время нет, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в пятницу, 25 ноября.

«Пару недель назад анонсировал, что вместе с инициативной группой офицеров мы работаем над созданием в Псковской области Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки, - напомнил глава области. - Проект постепенно переходит из теории в практическую плоскость. В частности, руководители будущего Центра перешли к набору команды инструкторов. На этом фоне даже появились слухи, что началась некая скрытая форма мобилизации. Чтобы не было кривотолков, решил эту тему прокомментировать чуть подробнее. Для начала, никакой мобилизации, скрытой или явной, сейчас нет».

Михаил Ведерников отметил, что правительство Псковской области совместно с региональной Федерацией практической стрельбы работает над созданием Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Это будет образовательная площадка с большой учебной программой. По словам губернатора, она охватит: патриотическое воспитание, курсы истории России, военно-спортивную подготовку и курсы оказания медицинской помощи.

«Проект будет качественный, важный, буду лично курировать его на всех этапах реализации. В настоящее время организаторы набирают команду инструкторов. Занятость предусмотрена полная, оплата достойная, но и требования к кандидатам соответствующие.

Будут рассматриваться кандидаты в возрасте от 30 до 50 лет, в хорошей физической форме, пунктуальные и ответственные.

Приветствуются опыт службы в силовых и ведомственных структурах, стаж работы инструктором и преподавателем, наличие спортивных разрядов, а также уверенное пользование персональным компьютером. Нам нужны яркие, неравнодушные люди, которые могут увлечь своим примером, и которые способны профессионально и качественно преподавать. Если вы именно такой человек – звоните по телефону, который укажу в посте», - заключил Михаил Ведерников.