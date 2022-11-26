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Общество

Незаконную свалку убрали в лесу Порховского района после вмешательства прокуратуры

26.11.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Незаконную свалку убрали на территории земель лесного фонда вблизи деревни Житово Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Объем свалки составил 10 кубометров. В целях принятия мер по организации ликвидации свалки в адрес Порховского лесничества прокуратура направила представление об устранении нарушений законодательства.

«По результатам рассмотрения представления прокурора района, указанные выше нарушения устранены, свалка ликвидирована», - добавили в ведомстве.

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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