Общество

Всероссийский День матери отмечают 27 ноября

Всероссийский День матери празднуют сегодня, 27 ноября, согласно Указу Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

С инициативой учреждения Дня матери выступил комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник, сообщает calend.ru.

С каждым годом День матери становится всё популярнее в российском обществе. В этот день проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.

Также в последние годы культурно-массовых мероприятий, посвященных этому Дню, становится все больше, и проходят они практически во всех российских регионах, а ряд из них — при организации или поддержке местных властей (это праздничные концерты, выставки, встречи с многодетными матерями и т.д.). Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также приурочено к этому замечательному празднику.