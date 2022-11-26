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Самые популярные веб-профессии в Псковской области назвали аналитики

Веб-специалисты - этим специалистам хорошо платят, а работать они могут из любой точки мира. Сегодня ценятся специалисты, связанные с веб-разработкой и соцсетями. Рассмотрим возможности обучения и трудоустройства и требования к таким сотрудникам. А также какие зарплаты готовы платить работодатели представителям веб-профессий. Аналитики hh.ru проанализировали вакансии в Псковской области.

Разработчик одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Сегодня есть много возможностей переквалифицироваться и освоить эту профессию. Вопреки стереотипам, среди разработчиков много девушек. Для работодателей крайне важна способность разработчика не только собрать сайт или интернет-магазин на основе CMS, но и программировать на PHP: без этого получить высокую квалификацию невозможно. Смежная профессия — фронтэнд-программист. Обычный верстальщик работодателям не так интересен: нужен специалист, который разбирается во всем стеке технологий при создании фронтэнда. Требования к разработчикам высокие в плане организации труда: у них хоть и удалённая работа, но стандартный восьмичасовой рабочий день.

Главную роль в размере зарплаты такого специалиста играет опыт. Не стоит с квалификацией Junior рассчитывать на действительно высокую зарплату. Даже если удастся пройти собеседование и как-то сделать тестовое, реальный уровень будет понятен сразу после первого серьезного задания. Чтобы поддерживать высокий уровень зарплаты и работы, необходимо проходить регулярные сертификации, поднимать свой уровень. В Псковской области вилка зарплат для разработчиков в ноябре – от 75 000 до 300 000 рублей.

Профессия администратора сайта более доступна для новичка. Например, администратором сайта можно стать после курсов и почти без опыта. Администраторы сайта, в просторечии «контентщики», — это специалисты, знающие системы администрирования сайтов и умеющие размещать информацию на сайте. Научиться этому легко, но нужны внимательность и аккуратность. Работа не высокооплачиваемая, расти в этой специальности некуда — разве что обучаться дальше веб-разработке или верстке, или переквалифицироваться в других специалистов. Вилка зарплат для администраторов сайта в ноябре – от 30 000 до 110 000 рублей.

Специалист по контекстной рекламе настраивает и ведет рекламу в «Яндекс.Директе» и в Google Adwords. В идеале такой специалист должен пройти сертификацию: к сертифицированным специалистам работодатели относятся с большим доверием. Обучение может занять от месяца, то есть в течение месяца можно овладеть специальностью, получить опыт и уже через полгода стать востребованным специалистом с зарплатой выше средней по городу. Вилка зарплат для специалистов по контекстной рекламе в ноябре – от 30 000 до 60 000 рублей.

Таргетолог настраивает рекламу в социальных сетях. Социальные сети развиваются, постоянно меняются, и опытные таргетологи востребованы и получают хорошую оплату. Обучающих курсов и информации по этой профессии много и в офлайне, и онлайн. Часто такие специалисты работают попроектно, но в некоторые компании предпочитают брать людей на постоянной основе, на оклад. Вилка зарплат для таргетологов в ноябре – от 40 000 до 165 000 рублей.

SEO-специалист - это технические специалисты, которые настраивают внутреннюю оптимизацию сайта и проводят ряд действий по внешней оптимизации. Поисковики усиленно борются с искусственными методами раскрутки, учитывают поведенческие факторы, поэтому сейчас грамотная работа SEO-оптимизатора над сайтом не приводит к столь ошеломляющим результатам, как раньше. В интернет-компаниях SEO-оптимизатор — это один из специалистов, которые работают над маркетингом. Вилка зарплат для SEO-специалистов ноябре – от 35 000 до 100 000 рублей.

Копирайтер уже старая интернет-профессия. Они бывают разного уровня: от тех, кто занимается рерайтом, переписывает статьи своими словами, чтобы добиться уникальности текста, до специалистов, умеющих писать продающие тексты. Кроме навыка интересно писать, нужно, чаще всего, писать со знанием SEO-принципов и с тем, чтобы уметь текстом удерживать внимание. Вилка зарплат для копирайтеров в ноябре – от 25 000 до 70 000 рублей.