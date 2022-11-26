Общество

В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз

Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Россияне начали активно покупать товары к Новому году... По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365 процентов), Челябинске (+300 процентов), Нижнем Новгороде (+133 процентов), а также Новосибирске (+67 процентов)», - сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы исследований онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203% . Покупки жалюзи увеличились на 122%, диффузоров — на 317%. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.