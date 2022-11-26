Общество

Владимир Кузь поздравил матерей с Всероссийским праздником

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь поздравил матерей с Всероссийским праздником. Свое поздравление он опубликован на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Владимир Кузь

Он отметил, что материнские тепло и забота согревают с первых минут появления на свет. Именно мама для каждого из псковичей - верный друг, мудрый советчик, главный помощник. «Вы искренне любите нас и принимаете такими, какие мы есть, и всегда, сколько бы нам ни было лет, переживаете и заботитесь о нас. И поверьте, мы это ценим», - добавил Владимир Кузь.

Особые слова благодарности он выразил многодетным мамам и матерям, воспитывающим приемных детей. «На ваших женских плечах – такой груз забот и ответственности, с которым справится только самое щедрое сердце. Поклон вам, ответной любви и нежности», - прокомментировал депутат.

«Самое большое счастье для матерей - это благополучие детей. Поэтому его я вам желаю в первую очередь. Будьте здоровы, живите долго, радуйтесь успехам детей, внуков и правнуков. И пусть все дети всегда будут внимательны к своим мамам», - поздравил он.