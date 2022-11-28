Общество

О производственной гимнастике в XX веке рассказали псковичам в госархиве

О небольших перерывах на физическую активность во время рабочего дня в ХХ веке рассказал Государственный архив Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области Ф.Р-2294. Оп. 1. Д. 710. Л. 45.

Впервые об их внедрении заговорили еще в 30-е годы прошлого столетия. Но не везде, лишь отдельные коллективы попытались ввести такую зарядку для своих сотрудников, чтобы переключать их в часы монотонной работы. В 1956 году было принято постановление об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях. За дело взялись профсоюзы, выступившие организаторами занятий. Но массово это стали практиковать лишь в начале 60-х годов.

«Что собой представляла производственная гимнастика? В определенное время, чаще всего в 11.00, по внутреннему радио включалась запись, на которой диктор предлагал выполнить ряд упражнений. Зачастую для их выполнения сотрудники даже не покидали рабочие места», – рассказали в архиве.

Продолжительность такой зарядки составляла около 5 минут. Затем все возвращались к работе.

«Время идет, гимнастику давно не проводят на рабочих местах. А ведь физическая активность в любой ее форме полезна для каждого!» – добавили в архиве.