ФАС нашла способ сдержать цены на минтай и селедку

Оптовые цены на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую проанализировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и предложила оптимизировать число посредников. По мнению ведомства, это поможет сдержать цены на рыбу. Но в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка сомневаются, что после оптимизации рыба вообще появится на прилавках вдали от мест вылова, например в Москве.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 70 запросов в рыбодобывающие компании и к поставщикам с просьбой предоставить информацию об объемах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения. Запросы касались самых популярных рыб у потребителей — минтае, треске, пикше, сельди и горбуше.

Теперь служба проанализировала полученную информацию и предложила оптимизировать цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В ФАС напомнили и о том, что теперь у нее есть данные о внебиржевых сделках с рыбной продукцией и по результатам анализа ведомство примет дальнейшие меры для прозрачности ценообразования. И наконец, ведомство указало, что уже скорректированы льготные условия железнодорожного тарифа со станций Дальневосточного федерального округа для увеличения объемов перевозимой рыбы, теперь субсидируются 50 процентов стоимости перевозки.

«Что значит сократить цепочку поставщиков? 70 процентов рыбы на внутреннем российском рынке ловят рыбаки на Дальнем Востоке. Это 6 — 7 тысяч километров от основных мест ее потребления. Если убрать посредников между рыбаками и покупателями, то рыба в центре Москвы не появится никогда», — прокомментировал «Парламентской газете» предложение ФАС исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По словам Александра Фомина, рыбаки продают улов оптом и, более того, предпочитают продавать за границу и за валюту. «Даже то, что отправляется на внутренний рынок, не рыбаки же продают в магазинах. Есть специальные компании, занимающиеся покупкой этой рыбы. Это интегрированные компании, имеющие дистрибьюторскую сеть распространения партий рыбы по России», — пояснил он.

У таких фирм есть специализированные склады для хранения рыбы в межсезонье. Ведь, например, минтай ловят весной и осенью, а на прилавках в магазинах эта рыба есть круглый год. То есть скупкой и хранением занимаются одни компании, а другие перевозят по железным дорогам с Дальнего Востока. По словам эксперта компаний, которые сами скупают, хранят и перевозят очень мало.

«Все намного сложнее, потому что кто-то там покупает у рыбаков, хранит ее, потом, соответственно, отсюда дистрибьюторы ее покупают небольшими партиями, везут ее сюда, здесь организовывают хранение и дальше уже продают в розничной сфере. Это рынок, ничего не сделаешь, такая структура создалась по распределению этой рыбы. Так система работает во всем мире», — пояснил Александр Фомин.

Цепочка еще больше усложняется, когда добавляется переработка. Например, селедку везут в центральные регионы из Мурманска или Дальнего Востока в мороженом виде. На месте ее размораживают и солят. Часть продавцов дальше продают ее целиком, а часть ее разделывает на филе. «Чтобы сделать филе, половину рыбы надо выкинуть. Это хвост, голова, внутренности. Остается ее в два раза меньше. Соответственно, и цена ее сразу растет в два раза больше. Переработчиков убрать? Ну, это вообще странно. Кто такую селедку будет брать и кто ее солить будет?», — недоумевает Александр Фомин.

Поэтому решение оптимизировать число посредников не такое простое, отмечает эксперт. «Наверное, здравая идея какая-то есть, но как показывает мировая практика, самое главное — это следить за конкуренцией. Чтобы не было монополизации рынка, чтобы не появлялись крупные компании, которые начинают владеть рынком, договариваться и сообща повышать цены. А если таких компаний и последующих остальных будет больше, то это же рынок, да? Выиграет тот, кто рыбу сможет продать дешевле. Так это и работает», — отметил Александр Фомин.

По его словам, в рыночной системе выигрывает у конкурентов тот, у кого лучше производительность труда, кто нашел какие-то ноу-хау и может позволить себе сбросить цену, пишет «Парламентская газета».