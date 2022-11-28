Более 4 тысяч вызовов отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю

Сотрудники Псковской станции скорой медпомощи отработали 4 117 вызовов от жителей области с 21 по 27 ноября. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Псковская станция скорой помощи
Так, 326 раз медики выезжали на помощь гражданам в общественные места. За неделю 734 раза родители вызывали медиков для оказания помощи детям.
Кроме того, за неделю медработники 29 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, 35 раз – на пожары и совершили один полет санитарной авиации.