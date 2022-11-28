Общество

Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022»

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоялся в Пскове 26 ноября. В мероприятии приняли участие 27 конкурсанток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева и Даниил Леонтьев

На финале присутствовали 15 членов жюри, делегация из Москвы во главе с президентом фонда «Планета женщин», директором конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Аллой Маркиной. Также на мероприятии были действующая «Миссис Россия-2022» Нина Банная, делегация из Санкт-Петербурга во главе с президентом «Федерации Миссис Санкт-Петербург» Натальей Роговой, действующей «Миссис Санкт-Петербург-2022», «Миссис Кировский район-2022» Анастасией Мехдиевой и «Гран при Санкт-Петербург-2022» Оксаной Сулягиной.

Также на финальном мероприятии присутствовала директор конкурса «Миссис Великий Новгород» Оксана Сас и большая делегация девушек из Великих Лук.

«В мероприятии принимала участие, в том числе, и техническая группа, и группа сопровождения - около 70 человек. За 13 лет истории "Миссис Псков" и 18 лет "Мисс Псков" это был один из масштабных фестивалей — уровень красоты зашкаливал! И это благодаря, в том числе, звёздным гостям и королевам из столиц. Такой масштаб проведения был впервые», - отметили организаторы.

Особое место в программе уделили почётным гостям фестиваля — жёнам бойцов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Оргкомитет фестиваля выделил бесплатные приглашения для них, а на финале женщинам вручили цветы и подарки, а также выразили благодарность за стойкость, уважение и приверженность своим мужьям.

В рамках основной программы финалистки показали дефиле в коктейльных и вечерних платьях, рассказали о себе, девушки в категории «Мисс» вышли в купальниках, а категории «Миссис» показали авторскую коллекцию Ирины Большаковой. Особое место в финале заняли творческие выходы победительниц конкурса талантов.

Специальными гостями мероприятия стали титулованные и популярные артисты и спортсмены:

чемпион СЗФО в 2022 году, чемпион Big Piter Sport Show 2022 в номинации артистическое воздушное кольцо Алина Румянцева,

победители трёх чемпионатов России (2019, 2021, 2022 годов), финалисты Чемпионата мира мира 2021 года, дуэт на воздушном кольце Доминика Трубицына и Вероника Копытина,

команда Viki jump,

певица Джана и другие артисты.

По итогам фестиваля победительницами категории «Мисс» стали:

Мисс Псков-2022 – Варвара Амелина (16 лет),

Мисс Псковская область-2022 - Елизавета Колесникова (18 лет),

Мисс Псков-2022 Гран-при – Ева Гончарова (17 лет),

Вице-Мисс Псков (2 место) - Юлия Козловская (18 лет),

Вице-Мисс Псков (3 место) – Екатерина Филатова (25 лет).

Победительницы в категории «Миссис»: