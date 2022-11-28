Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022»

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоялся в Пскове 26 ноября. В мероприятии приняли участие 27 конкурсанток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева и Даниил Леонтьев
На финале присутствовали 15 членов жюри, делегация из Москвы во главе с президентом фонда «Планета женщин», директором конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Аллой Маркиной. Также на мероприятии были действующая «Миссис Россия-2022» Нина Банная, делегация из Санкт-Петербурга во главе с президентом «Федерации Миссис Санкт-Петербург» Натальей Роговой, действующей «Миссис Санкт-Петербург-2022», «Миссис Кировский район-2022» Анастасией Мехдиевой и «Гран при Санкт-Петербург-2022» Оксаной Сулягиной.
Также на финальном мероприятии присутствовала директор конкурса «Миссис Великий Новгород» Оксана Сас и большая делегация девушек из Великих Лук.
«В мероприятии принимала участие, в том числе, и техническая группа, и группа сопровождения - около 70 человек. За 13 лет истории "Миссис Псков" и 18 лет "Мисс Псков" это был один из масштабных фестивалей — уровень красоты зашкаливал! И это благодаря, в том числе, звёздным гостям и королевам из столиц. Такой масштаб проведения был впервые», - отметили организаторы.
Особое место в программе уделили почётным гостям фестиваля — жёнам бойцов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Оргкомитет фестиваля выделил бесплатные приглашения для них, а на финале женщинам вручили цветы и подарки, а также выразили благодарность за стойкость, уважение и приверженность своим мужьям.
В рамках основной программы финалистки показали дефиле в коктейльных и вечерних платьях, рассказали о себе, девушки в категории «Мисс» вышли в купальниках, а категории «Миссис» показали авторскую коллекцию Ирины Большаковой. Особое место в финале заняли творческие выходы победительниц конкурса талантов.
Специальными гостями мероприятия стали титулованные и популярные артисты и спортсмены:
По итогам фестиваля победительницами категории «Мисс» стали:
Победительницы в категории «Миссис»: