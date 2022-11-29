Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области упала более чем на 20%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю снизилась на 23,8% (на 24 случая) и составила 12,41 на 100 тысяч населения (77 случаев). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме из них в виде ОРВИ протекают 74 случая (96,1% от общего числа случаев), в виде пневмонии – 3 случая (3,9%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 3,9% детей в возрасте до 18 лет и 96,1% взрослых (45,4% составляют люди в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых уменьшилось на 24,5%, детей до 18 лет осталось на том же уровне (3 человека).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Красногородский, Пустошкинский, Невельский, Пушкиногорский, Порховский, Великолукский, Себежский, Дедовичский, Палкинский, Локнянский районы, город Псков.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в 8 муниципальных образованиях: Великолукский, Красногородский, Локнянский, Островский, Порховский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский районы.

Не зарегистрированы случаи в 8 районах: Бежаницкий, Куньинский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Плюсский, Пыталовский, Усвятский.

В Пскове за неделю зарегистрировано 30 случаев или 39% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 14,32 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю зарегистрировано 7 случаев, заболеваемость составила 7,74 на 100 тысяч населения.