Общество

Командно-штабные учения региональной подсистемы РСЧС на Соколихе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Готовность сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для работы в осенне-зимний период проверили на горе Соколихе Псковского района сегодня, 29 ноября.

Участники представили специализированную технику и оборудование, находящиеся в постоянной готовности к реагированию и предназначенные для ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Среди образцов как новые модели, поступившие на баланс в этом году, так и уже активно эксплуатирующиеся. После были отработаны действия по оказанию помощи и ликвидации ДТП на дорогах области.

Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.