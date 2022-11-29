Общество

Вернуть ощущение контроля над ситуацией рекомендовали тревожным псковичам в МЧС

Вернуть ощущение контроля над ситуацией посоветовали тревожным жителям Псковской области. Рекомендации Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Памятка: ГУ МЧС России по Псковской области

«Жить в эпоху перемен непросто, мы ежедневно оказываемся в вихре событий и новостей, которые меняют нашу жизнь. Это вызывает яркие и противоречивые чувства, в том числе страх, тревогу и беспомощность. Заботясь о своём психологическом состоянии, мы сохраняем силы для того, чтобы жить. Когда наша жизнь стабильна, мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни, у нас есть планы и перспективы. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность – мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу. Испытывать подобные чувства – нормально. "Выключить" их – невозможно. Но возможно вернуть себе уверенность постепенно», – посоветовали сотрудники ведомства.

Для этого:

следует сосредоточиться на тех делах, которые можно сделать прямо сейчас: приготовить еду, уделить время детям, поговорить с близкими; благодаря простым действиям возможно научиться ориентироваться в новой ситуации и она постепенно становится знакомой;

рекомендуется общаться с людьми, проявлять сочувствие, поддерживать тех, кто в этом нуждается;

необходимо придерживаться постоянного режима дня.

Также следует научиться справляться с тревогой. Для того, чтобы уменьшить риск возникновения острого чувства:

надо соблюдать информационную гигиену: выбрать 2-3 источника информации, определить периодичность и длительность посещения информационного поля);

нельзя пренебрегать физической активностью – это поможет выплеснуть напряжение;

не стоит злоупотреблять алкоголем;

следует научиться чувствовать нарастание тревоги и справляться с ней в самом начале.

Горячая линия психологической помощи МЧС России 800-775-17-17. Также обращение можно оставить на сайте интернет-службы экстренной психологической помощи ведомства.