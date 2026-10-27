Виктор Антонов: Диспансеризация - идеальный инструмент профилактики, но мешают проблемы конфиденциальности и качества

Диспансеризация на сегодняшний день - идеальный вариант для профилактики практически всех болезней. Однако некоторые люди отказываются от нее из-за публичности данных о личных заболеваниях пациента и качестве заключений. Такое мнение высказал заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, к этому процессу страна шла около ста лет: еще в первые годы советской власти принимались декреты и указы на эту тему, но они были примитивны. «На сегодня это, на мой взгляд, просто идеальный вариант для того, чтобы профилактировать некоторые болезни, практически все», - подчеркнул заслуженный врач РФ.

Он отметил, что перед врачами стоит задача выявить у человека самое начало заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, онкологии и других болезней. Однако сфера здравоохранения сталкивается с рядом вызовов.

«Процесс не очень качественно идет. Наверное, зависит прежде всего от организации этого дела. Есть проблемы. Вот удивительно, но некоторые люди сегодня не идут на диспансеризацию по одной причине: их болячки станут известны всем. Потому что существует система "Квазар", к ней имеют доступ абсолютно все медицинские работники - врачи, медсестры. Мне бы, например, тоже не хотелось, чтобы о моих болячках знало такое количество людей. Это проблема», - сказал Виктор Антонов.

Вторым вызовом он назвал качество заключений. «Второй этап диспансеризации - это направление к узким специалистам. Поэтому народ обходится так: пошел, анализы сдал, примитивно увидел, что-то у него там не так с холестерином, назначил. Кто ему назначает, кто выводы делает? Ведь зачастую работают фельдшера вместо опытных врачей, которые могли бы направить человека куда-то дальше», - пояснил экс-главный врач Псковской областной клинической больницы.

По мнению Виктора Антонова, решать эти проблемы нужно через отработку организации процесса и работу с руководителями предприятий всех уровней. «В советское даже время все мы, в районах особенно, все врачи районной больницы были расписаны за определёнными предприятиями, и мы должны были ходить на эти предприятия, рассказывать людям, для чего делается, в том числе и диспансеризация, хотя она была в советское время довольно примитивна», - заключил врач.

Бесплатная диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».