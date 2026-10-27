В облздраве объяснили, почему Псков и Великие Луки оказались в конце рейтинга по диспансеризации

Жители сельских территорий Псковской области охотнее проходят диспансеризацию, чем горожане. Псков и Великие Луки занимают последние места в региональном рейтинге выполнения планов по профилактическим обследованиям. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Надежда Рагозина отметила: ежегодно диспансеризацию проходят около 40% жителей области. В региональном Минздраве рассчитывают увеличить этот показатель до 70-80%, однако пока заметного роста нет.
Одной из причин низкого охвата стало отсутствие интереса у населения. Жители просто не обследуются. Особенно это заметно в городах, где больницы в шаговой доступности.
Для работников обследования организуют в вечернее время и по выходным. Медицинские бригады также могут приехать и на предприятия. Но даже это не всегда помогает привлечь пациентов.
По словам замминистра, бывают случаи, когда на предприятие с несколькими сотнями сотрудников приезжает медицинская бригада, а обследоваться соглашаются всего 10–12 человек.
В сельской местности работа организована иначе. Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян рассказал, что специалисты выезжают в деревни шести муниципалитетов. Обследования проводят в фельдшерско-акушерских пунктах и передвижных медицинских комплексах.
На выезды приезжают терапевты, фельдшеры и специалисты отделений профилактики. Жители могут сдать анализы, пройти ЭКГ, флюорографию и маммографию.
Кроме того, медицинские работники обзванивают жителей, которые давно не посещали поликлинику. Им предлагают записаться на диспансеризацию на конкретные дату и время.
Всего в Псковской области работает 41 передвижной медицинский комплекс. По предоставленным данным, обследования с их использованием прошли 33 858 человек.
Пройти диспансеризацию жители региона могут бесплатно. Записаться на обследование можно через звонок в больницу или на приёме у врача.