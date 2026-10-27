В облздраве объяснили, почему Псков и Великие Луки оказались в конце рейтинга по диспансеризации

Жители сельских территорий Псковской области охотнее проходят диспансеризацию, чем горожане. Псков и Великие Луки занимают последние места в региональном рейтинге выполнения планов по профилактическим обследованиям. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Надежда Рагозина отметила: ежегодно диспансеризацию проходят около 40% жителей области. В региональном Минздраве рассчитывают увеличить этот показатель до 70-80%, однако пока заметного роста нет.

Одной из причин низкого охвата стало отсутствие интереса у населения. Жители просто не обследуются. Особенно это заметно в городах, где больницы в шаговой доступности.

«Доступность диспансеризации обеспечена везде: и в городах, и в сельских населённых пунктах. Но из-за гораздо более низкой приверженности населения городов охват диспансеризации ощутимо меньше в городах», - пояснила Надежда Рагозина.

Для работников обследования организуют в вечернее время и по выходным. Медицинские бригады также могут приехать и на предприятия. Но даже это не всегда помогает привлечь пациентов.

По словам замминистра, бывают случаи, когда на предприятие с несколькими сотнями сотрудников приезжает медицинская бригада, а обследоваться соглашаются всего 10–12 человек.

В сельской местности работа организована иначе. Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян рассказал, что специалисты выезжают в деревни шести муниципалитетов. Обследования проводят в фельдшерско-акушерских пунктах и передвижных медицинских комплексах.

На выезды приезжают терапевты, фельдшеры и специалисты отделений профилактики. Жители могут сдать анализы, пройти ЭКГ, флюорографию и маммографию.

«Мы уже были как минимум по одному разу во всех населённых пунктах, которые у нас есть. И сейчас у нас идёт повторное посещение этих населённых пунктов», - рассказал Гайк Хачатрян.

Кроме того, медицинские работники обзванивают жителей, которые давно не посещали поликлинику. Им предлагают записаться на диспансеризацию на конкретные дату и время.

Всего в Псковской области работает 41 передвижной медицинский комплекс. По предоставленным данным, обследования с их использованием прошли 33 858 человек.

Пройти диспансеризацию жители региона могут бесплатно. Записаться на обследование можно через звонок в больницу или на приёме у врача.