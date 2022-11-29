Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Господин Рейтингомер
о переходе на четырёхдневку
FAQ передача показаний
проект бюджета Пскова
Новая «Пчёлка» в Пскове
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
борьба с наледью
шесть шагов к бизнесу
рост тарифов
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
о работе ЛДПР и партийных инициативах
о псковском футболе
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 29.11.2022 19:370 Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам 29.11.2022 19:130 Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне 29.11.2022 18:550 Полезные фрукты для борьбы с авитаминозом перечислили россиянам 29.11.2022 18:150 Зараженные цветочным трипсом розы выявили на складе в Псковской области 29.11.2022 18:000 Советы испытывающим депрессивное расстройство дали в МЧС
 
 
 
Самое популярное 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне

29.11.2022 19:13|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Себежском районе во вторник, 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первый объект, который посетил глава региона, — Кузнецовская школа, где возводится пристройка по программе модернизации объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий Псковской области.

Здание рассчитано на 250 мест. Финансирование — в общей сложности более 300 млн рублей на период с 2022 по 2024 годы — выделяется по нацпроекту «Образование». Аванс для проведения работ подрядная организация уже получила. Замдиректора строительной компании Юнус Сугаиков доложил губернатору и другим официальным лицам, что подготовительные работы на объекте завершены, специалисты начали заливать фундамент. Все работы идут по графику, на площадке трудится 27 человек.

Директор школы Наталья Гаврилова поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку учреждения и отметила: новое здание — не только дополнительные учебные площади, но и спортзал, актовый зал и современная комфортабельная столовая, которых всегда не хватало.

Сейчас в здании Кузнецовской школы 1961 года постройки учится 250 ребят. После визита главы региона в феврале 2020 года в образовательном учреждении вместо печного отопления установили котельную.

«Есть вопросы, которые нужно проработать дополнительно?» — спросил Михаил Ведерников.

Глава Себежского района Леонид Курсенков ответил, что муниципалитету нужно дополнительное финансирование для покупки новой мебели и подключение пристройки к инженерным сетям.

Губернатор со своей стороны дал поручение врио председателя комитета по образованию области Андрею Ермакову проработать вариант привлечения федеральных средств на эти цели. «Если будет нужно, готов лично подключиться и поговорить с министром просвещения», — добавил он.

Напомним, что до 2024 года по программе модернизации объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий Псковской области запланирована модернизация четырех школ в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах. На эти объекты планируется направить более 1 млрд рублей. Также планируется привести в порядок 4 медицинские организации в приграничных муниципалитетах.

Теги: #модернизация #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 115 человек
29.11.2022, 19:540 Псковичи с начала года построили в области 1600 жилых домов 29.11.2022, 19:370 Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам 29.11.2022, 19:290 Выставка «Картинки» откроется в Пскове 1 декабря 29.11.2022, 19:130 Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне
29.11.2022, 18:550 Полезные фрукты для борьбы с авитаминозом перечислили россиянам 29.11.2022, 18:380 Очевидцев ДТП 2018 года ищет полиция в Стругокрасненском районе 29.11.2022, 18:230 В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала эксперт 29.11.2022, 18:150 Зараженные цветочным трипсом розы выявили на складе в Псковской области
29.11.2022, 18:060 Незаконное производство 18 кг наркотиков обернулось для псковича лишением свободы на 16 лет 29.11.2022, 18:000 Советы испытывающим депрессивное расстройство дали в МЧС 29.11.2022, 17:560 Антитеррористическое учение проведут на территории общежития ПсковГУ 29.11.2022, 17:510 Кондитерское производство посетил Михаил Ведерников в Себежском районе
29.11.2022, 17:480 Россиянка заказала убийство школьницы и отправилась в тюрьму 29.11.2022, 17:450 Палкинского грабителя будут судить за избиение сожительницы в ходе бытовой ссоры 29.11.2022, 17:450 Терпение и труд: почему псковичи часто не любят свою работу? 29.11.2022, 17:400 Строительство экологической тропы «Люди и леса» продолжается в Полистовском заповеднике
29.11.2022, 17:380 Почему у псковичей «взлетает» сумма оплаты за отопление, объяснили в ПТС 29.11.2022, 17:350 Юбилейный концерт народного хореографического ансамбля «Ивушки» прошел в Пскове 29.11.2022, 17:320 Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове 29.11.2022, 17:300 Помогать людям надо не только в период коронавируса – Олег Савельев
29.11.2022, 17:290 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии. ВИДЕО 29.11.2022, 17:200 Неожиданной назвала субсидию на модернизацию Краеведческого музея Великих Лук его директор 29.11.2022, 17:160 Контейнеры для ТКО заменили на одной из площадок в Пскове 29.11.2022, 17:060 Псковский Горводоканал присоединится к тотальному тесту «Доступная среда»
29.11.2022, 17:000 Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и об обеспечении транспортной доступности населения 29.11.2022, 16:580 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 ноября 29.11.2022, 16:570 Вернуть ощущение контроля над ситуацией рекомендовали тревожным псковичам в МЧС 29.11.2022, 16:550 Турнир по фехтованию на шпагах организуют в Пскове
29.11.2022, 16:420 Олег Савельев: День памяти сожженных деревень – печальная дата в региональном календаре 29.11.2022, 16:330 Командно-штабные учения региональной подсистемы РСЧС на Соколихе. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.11.2022, 16:310 Книжный сервис «Строки» включили в экосистемную подписку МТС Premium 29.11.2022, 16:290 Билеты на дерзкий мюзикл «Иствикские Ведьмы» продают со скидкой в Пскове
29.11.2022, 16:280 Более 60 пациентов госпитализировали с ОРВИ в Псковской области за неделю 29.11.2022, 16:251 Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары 29.11.2022, 16:190 «Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры. ВИДЕО 29.11.2022, 16:061 Пскович отметил своё 18-летие и условное осуждение новыми преступлениями
29.11.2022, 15:570 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии 29.11.2022, 15:520 Вакансия грузчика-рубщика с зарплатой от 35 тысяч рублей открыта в Пскове 29.11.2022, 15:500 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области упала более чем на 20% 29.11.2022, 15:310 Лучшие региональные проекты социальной сферы определили в Пскове
29.11.2022, 15:250 «ЛизаАлерт» приглашает псковичей вступить в ряды поисковиков 29.11.2022, 15:232 Отопление улицы 29.11.2022, 15:140 «Гайд-парк»: Олег Савельев о проблемах 12-го округа и поддержке поискового движения. ВИДЕО 29.11.2022, 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик
29.11.2022, 15:041 В России похитили девушку за отказ выйти замуж 29.11.2022, 14:510 Выход на лёд водоёмов запретили в Новоржевском районе 29.11.2022, 14:500 Изменения в региональном законе по увековечению памяти погибших оценил Олег Савельев 29.11.2022, 14:420 30-летие городского краеведческого общества отметили в Великих Луках
29.11.2022, 14:390 Подачу горячей воды возобновили в дома на Запсковье 29.11.2022, 14:360 Псковские музыканты отрепетировали «Щедрин-сюиту» с солистами Мариинки. ВИДЕО 29.11.2022, 14:341 Новый тариф на отопление в Пскове обнародуют в ближайшее время 29.11.2022, 14:280 Мертвого россиянина нашли висящим на заборе
29.11.2022, 14:200 Очередное заседание Великолукской городской Думы состоится 30 ноября 29.11.2022, 14:090 Гдовичка Анна Шуняева возглавила поисковую организацию «След Пантеры» 29.11.2022, 14:040 Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат регионального парламента Олег Савельев 29.11.2022, 13:520 Ушедшего три года назад в лес мужчину продолжают искать в Дедовичском районе
29.11.2022, 13:440 Александр Борисов: Муниципальные музеи – это становой хребет краеведческой работы в городах и районах области 29.11.2022, 13:360 Псковский губернатор оценил готовность сил и средств РСЧС. ФОТО 29.11.2022, 13:250 Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья 29.11.2022, 13:230 Вышедшую из строя запорную арматуру демонтировали на Запсковье
29.11.2022, 13:220 Сожители зарезали россиянина и выбросили с шестого этажа на припаркованный автомобиль 29.11.2022, 13:150 В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов 29.11.2022, 13:110 «Ростелеком» установил шесть базовых станций по программе УЦН 2.0 в Псковской области 29.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
29.11.2022, 12:550 Небольшой снег пройдёт в Псковской области в последний день осени 29.11.2022, 12:500 Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне 29.11.2022, 12:440 Великолучане передали мошенникам около миллиона рублей 29.11.2022, 12:290 О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев
29.11.2022, 12:240 Псковский омбудсмен подарил книги областной библиотеке 29.11.2022, 12:200 12-летней девочке сломали позвоночник на уроке физкультуры в российской школе 29.11.2022, 12:060 Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов 29.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Савельевым
29.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 ноября 29.11.2022, 11:560 Госинспектор Ространснадзора попался на получении взятки в Псковской области 29.11.2022, 11:420 Почти 20 жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников за неделю 29.11.2022, 11:370 Себежскому нацпарку передали участок для создания музейно-выставочного пространства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru