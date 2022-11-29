Общество

Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Себежском районе во вторник, 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первый объект, который посетил глава региона, — Кузнецовская школа, где возводится пристройка по программе модернизации объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий Псковской области.

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Здание рассчитано на 250 мест. Финансирование — в общей сложности более 300 млн рублей на период с 2022 по 2024 годы — выделяется по нацпроекту «Образование». Аванс для проведения работ подрядная организация уже получила. Замдиректора строительной компании Юнус Сугаиков доложил губернатору и другим официальным лицам, что подготовительные работы на объекте завершены, специалисты начали заливать фундамент. Все работы идут по графику, на площадке трудится 27 человек.

Директор школы Наталья Гаврилова поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку учреждения и отметила: новое здание — не только дополнительные учебные площади, но и спортзал, актовый зал и современная комфортабельная столовая, которых всегда не хватало.

Сейчас в здании Кузнецовской школы 1961 года постройки учится 250 ребят. После визита главы региона в феврале 2020 года в образовательном учреждении вместо печного отопления установили котельную.

«Есть вопросы, которые нужно проработать дополнительно?» — спросил Михаил Ведерников.

Глава Себежского района Леонид Курсенков ответил, что муниципалитету нужно дополнительное финансирование для покупки новой мебели и подключение пристройки к инженерным сетям.

Губернатор со своей стороны дал поручение врио председателя комитета по образованию области Андрею Ермакову проработать вариант привлечения федеральных средств на эти цели. «Если будет нужно, готов лично подключиться и поговорить с министром просвещения», — добавил он.

Напомним, что до 2024 года по программе модернизации объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий Псковской области запланирована модернизация четырех школ в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах. На эти объекты планируется направить более 1 млрд рублей. Также планируется привести в порядок 4 медицинские организации в приграничных муниципалитетах.