Общество

Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне

Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне Кузнецовка. Об этом глава Себежского района Леонид Курсенков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Леонид Курсенков / Telegram

Напомним, пристройку к Кузнецовской средней общеобразовательной школе возведут в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Нацпроект позволит модернизовать систему образования в четырех приграничных районах Псковской области — Себежском, Гдовском, Печорском и Пыталовском.

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Строительные работы во всех муниципалитетах запланированы на 2022-2024 годы.