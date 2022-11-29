Общество

Псковская студентка победила во всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец»

Студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская победила во Всероссийском конкурсе «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Школе межэтнической журналистики

Фото здесь и далее: Школа межэтнической журналистики

Жюри конкурса высоко оценило статью Татьяны «Унесённые ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом», которая была опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Этот текст Татьяна Рачинская подготовила во время учёбы в псковской Школе межэтнической журналистики, которую ведёт руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

В этом году Школа межэтнической журналистики в Пскове открылась в октябре при ПсковГУ в седьмой раз и по её итогам сразу две публикации псковичей вошли в десятку лучших текстов всех школ межэтнической журналистики России. Кроме Татьяны Рачинской кураторы школ тайным голосованием отметили статью ученика Псковского технического лицея Алексея Чаднова «98 балллов по русскому и красный диплом МГУ: куда исчезли псковские вьетнамцы», которая тоже была опубликована на сайте ПЛН.

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Напомним, что «Школа межэтнической журналистики» – это всероссийский наставнический проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В этом году такие школы работали осенью в 16 регионах страны, в том числе в Псковской области. В псковской Школе межэтнической журналистики кроме псковичей нынче дистанционно обучались молодые журналисты и блогеры из Порхова, Невеля и Дедовичей, а также из Москвы.

Ежегодный Всероссийский журналистский конкурс «СМИротворец» призван выбрать лучшие публикации на межнациональную и межконфессиональную тематику. В этом году он проводится в четырнадцатый раз Федеральным агентством по делам национальностей в рамках программы «Реализация государственной национальной политике» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале «Известия-Холл».

Также ученики псковской Школы межэтнической журналистики во Всероссийском конкурсе СМИротворец в третий раз. В 2019 году первокурсница ПсковГУ Кира Суханова взяла первый приз «СМИротворца» в номинации «Поколение мультимедиа» за текст «Как я потеряла свою национальность».

В 2020 году победительницей «СМИротворца» в этой же номинации стала учащаяся Псковского колледжа искусств Елизавета Андреева со статьёй «Менталитет есть? А если найду?» на сайте Псковской Ленты Новостей.

В этом году псковская Школа межэтнической журналистики опять стала одной из лучших, благодаря чему сразу пять её выпускников (студенты ПсковГУ Татьяна Рачинская, Владимир Иванов, Ксения Степанова и Максим Дубровин, а также десятиклассник Псковского технического лицея Алексей Чаднов) отправились в Москву на федеральный недельный интенсив и на Медиафорум этнических и региональных СМИ.