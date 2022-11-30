«Единая Россия» проведёт приёмы псковичей с 1 по 10 декабря

«Единая Россия» с 1 по 10 декабря проведёт декаду приёмов жителей Псковской области, приуроченную к 21-летию партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.
В общественной приемной партии на вопросы жителей ответят депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций.
Записаться на прием можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.
Расписание приемов в Пскове:
1 декабря
2 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
Особое внимание в рамках декады уделят помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО и жителям новых регионов, сообщила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова.
«Задача декады приёмов – помочь людям, повысить доступность и эффективность этой помощи, используя опыт общественных приёмных "Единой России", наработанный за годы. Для рассмотрения обращений по каждой теме мы определили свой день, пригласили профильные ведомства, общественные организации. Постараемся помочь в каждой конкретной ситуации. А в случаях, которые требуют региональных и федеральных решений, будем во взаимодействии с ведомствами их добиваться», – отметила Анна Кузнецова.