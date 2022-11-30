Общество

«Единая Россия» проведёт приёмы псковичей с 1 по 10 декабря

«Единая Россия» с 1 по 10 декабря проведёт декаду приёмов жителей Псковской области, приуроченную к 21-летию партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В общественной приемной партии на вопросы жителей ответят депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций.

Записаться на прием можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.

Расписание приемов в Пскове:

1 декабря

с 10:00 до 12:00 - Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 - Владимир Воробьёв, депутат Псковской городской Думы.

2 декабря

с 14:00 до 17:00 - Александр Гончаренко, председатель Псковской городской Думы.

5 декабря

с 10:00 до 12:00 - Юрий Сорокин, заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной партии.

6 декабря

с 10:00 до 13:00 - Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 - Наталья Мельникова, депутат Псковской городской Думы, управляющий отделением ПФР РФ Псковской области.

7 декабря

с 10:00 до 13:00 - Александр Братчиков, заместитель председателя Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 - Евгений Васильев, депутат Псковской городской Думы.

8 декабря

с 10:00 до 13:00 - Алексей Севастьянов, депутат Псковского областного Собрания;

с 10:00 до 13:00 - Армен Мнацаканян, заместитель председателя Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 - Юрий Бурлин, депутат Псковской городской Думы.

9 декабря

с 14:00 до 17:00 - Алеся Михачева, депутат Псковской городской Думы.

Особое внимание в рамках декады уделят помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО и жителям новых регионов, сообщила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова.

«Задача декады приёмов – помочь людям, повысить доступность и эффективность этой помощи, используя опыт общественных приёмных "Единой России", наработанный за годы. Для рассмотрения обращений по каждой теме мы определили свой день, пригласили профильные ведомства, общественные организации. Постараемся помочь в каждой конкретной ситуации. А в случаях, которые требуют региональных и федеральных решений, будем во взаимодействии с ведомствами их добиваться», – отметила Анна Кузнецова.