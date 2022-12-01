Общество

В Псковской области активно ищут фельдшеров

Спрос на фельдшеров в России на протяжение всего 2022 года достаточно высокий: с января по ноябрь работодатели разместили более 17 000 вакансий для фельдшеров, из них более 2 500 приходится на ноябрь. Это на 62% больше, чем в октябре.

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах СЗФО спрос на фельдшеров самый высокий и какие зарплаты готовы платить компании. Анализ рынка труда показывает, что в целом по стране спрос на фельдшеров за месяц вырос на 62%. При этом в регионах Северо-Западного Федерального округа также есть спрос на таких специалистов: +98% новых вакансий за месяц. Ярче всего спрос на фельдшеров за последние 30 дней проявился в Архангельской области (рост в 3 раза за месяц), Коми и Карелии (прирост новых вакансий в 2 раза в каждом регионе).

Также достаточно активно ищут новых фельдшеров работодатели из Калининградской области (+164% новых вакансий за ноябрь), Санкт-Петербурга (+78%), Ленобласти (+36%), Псковской области (+33%), а также Новгородской области (+7%).

«Аналитика сервиса «Карта вакансий» hh.ru показывает, что ищут фельдшеров преимущественно государственные учреждения здравоохранения – на них приходится порядка 50% всех вакансий за месяц для фельдшеров.

Зарплата в вакансиях для фельдшеров сильно зависит от того, в какой отрасли находится компания-работодатель. Так, в ноябре в среднем по стране фельдшерам государственные медицинские организации предлагают доход до 38 000 рублей. В регионах СЗФО предлагаемая зарплата для фельдшеров в медицинских организациях чуть выше – до 45 000 рублей. В свою очередь компании из добывающей сферы в СЗФО готовы платить фельдшерам до 60 000 рублей и выше. Также достаточно часто фельдшеров ищут частные клиники и коммерческие организации для выездов на вызов или работы в стационаре, и в данном случае зарплата может доход до 100 000 рублей.