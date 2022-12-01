Общество

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Псковском районе

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Секретарь антинаркотической комиссии Татьяна Якимова и заместитель начальника ОМВД России по Псковскому району по оперативной работе Алексей Андреев озвучили результаты проведения операции «Мак-2022» и общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе заседания утвердили план основных мероприятий антинаркотической комиссии на 2023 год.

С директорами школ представители администрации обсудили принимаемые превентивные меры среди всех обучающихся и тех, кто находится в группе риска. В школах Псковского района проводятся различные спортивные мероприятия, доверительные беседы с обучающимися и их родителями, организуются классные часы, участие в акциях, детские лагеря и спортивные клубы.

Глава Псковского района Наталья Федорова внесла предложение о необходимости проведения анализа занятости детей и обратить внимание на группу риска.

В ходе мероприятия было принято решение уделять особое внимание духовно-нравственному воспитанию обучающихся для формирования устойчивого непринятия потребления наркотических средств.

Начальник территориального отдела по социальной защите Псковского района Марина Сафонова напомнила, что в Псковском районе реализуется программа на получение бесплатной помощи в реабилитационных наркологических центрах в виде сертификатов. Для его получения необходимо обратиться в комитет по социальной защите и подать заявление на выдачу сертификата − «на реабилитацию и ресоциализацию граждан, страдающих наркологическими заболеваниями».