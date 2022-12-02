Общество

Более 45 тысяч инвалидов получают меры соцподдержки в Псковской области

По данным Федерального реестра инвалидов, в Псковской области проживает более 45 тысяч граждан с разной степенью инвалидности. Для них существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от группы инвалидности, а также денежную компенсацию набора социальных услуг, включающего лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами в ПФР.

Пенсионный фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидам без заявления. Это происходит в течение 10 дней после того, как информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов. Человеку при этом приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, на электронную почту или по СМС. С начала года в Псковской области более 2,6 тысяч ежемесячных выплат установлено в беззаявительном порядке.