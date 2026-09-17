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Умер председатель Совета ветеранов 76-й дивизии Юрий Соседов

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Скончался экс-командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор в отставке, председатель Совета ветеранов 76-й дивизии Юрий Соседов. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото: Наталья Федорова / Мах

Накануне ему исполнилось 82 года. Юрий Соседов родился 16 сентября 1944 года в Москве. В 11 лет он поступил в суворовское училище, связав свою жизнь с армией навсегда. За его плечами - Рязанское десантное училище, Военная академия имени Фрунзе, Академия генерального штаба. Он возглавил легендарную 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в непростые 1990-1992 годы, сделав всё для сохранения мощи прославленного соединения. Ему довелось выполнять свой долг в горячих точках - в Южной Осетии и Югославии, где он занимал должность командующего объединёнными вооружёнными силами ООН в секторе «Восток».

«Пожалуй, самое главное — то, кем он был для нас после увольнения в запас. Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов Вооружённых Сил РФ, бессменный председатель Совета ветеранов 76-й дивизии, неформальный лидер юнармейского движения — он до последних дней оставался в строю. Для нескольких поколений псковских десантников Юрий Кириллович был и остаётся живой легендой», — подчеркнула глава округа. 

В 2014 году входил в состав тройки кандидатов на пост представителя администрации Псковской области в Совете Федерации, предложенной Андреем Турчаком.

Юрий Соседов проводил огромную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, помогал призывникам, поддерживал поисковые отряды, заботился о благоустройстве воинских захоронений, всесторонне помогал ветеранам и жителям муниципалитета в решении самых разных вопросов.

«За свои заслуги Юрий Кириллович был удостоен звания Почётного гражданина Псковского района — и это лишь малая толика признания его заслуг. Но для нас он был не просто человеком с высокими званиями и наградами. Он был мудрым наставником, надёжным товарищем и человеком, к которому всегда можно было прийти за советом и поддержкой. От имени всех жителей Псковского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Кирилловича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — резюмировала Наталья Федорова.
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