Игорь Дитрих о локнянской молодежи: Не чувствую в них аполитичность

Встречу с молодежью Локнянского сельскохозяйственного техникума совместно с главой муниципального округа Иваном Белугиным провел депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Дитрих / ВКонтакте

В образовательном учреждении учатся около 190 ребят из восьми районов области, сто из них живут в общежитии.

По словам Игоря Дитриха, это место с историей: техникум ведёт свою летопись с 1970 года и за полвека выпустил не одну тысячу специалистов для агропрома.

«Ребята поинтересовались, и я рассказал, как устроена вертикаль власти — от окружного Собрания до областного и Госдумы. На конкретных примерах объяснил, куда идти с той или иной проблемой, кто за что отвечает. Отдельно остановились на выборах: для многих это будет первый в жизни Единый день голосования. И здесь важно не просто поставить галочку, а понимать, что твой голос реально влияет на то, как будет развиваться Локня, да и вся область. Я представляю в Заксобрании четыре округа — Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий. Говорят, молодежь аполитична и равнодушна. В ходе встречи не почувствовал этого. Ребята спрашивали про поддержку молодых специалистов, про жильё, про то, как попасть в программы. Вопросы живые, настоящие. Спасибо руководству за то, что поддерживают такой формат, и ребятам — за открытость. Уверен, у них всё получится», - поделился впечатлениями депутат Игорь Дитрих.