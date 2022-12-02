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Общество

Почти 50 специалистов Псковской области приняли участие в сессии по работе с детьми

02.12.2022 17:46|ПсковКомментариев: 0

Стратегическая сессия по межведомственному взаимодействию в сфере воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоялась в правительстве Псковской области 30 ноября и 1 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии приняли участие около 50 специалистов области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение двух дней участники — представители исполнительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций, региональных управлений федеральных ведомств — под руководством федеральных экспертов генерировали, обобщали, обсуждали идеи по совершенствованию межведомственного взаимодействия в работе с молодежью.

Подводя итоги двухдневной работы, специалисты отметили, что результат превзошел их ожидания. Самым ценным для них стало личное общение, обмен идеями, новые знакомства, обсуждение разных подходов к решению насущных вопросов. Модераторы сессии в свою очередь пожелали использовать все наработки для пользы общего дела.

По итогам стратегической сессии региональные специалисты получили из рук первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и референта департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ирины Пестовской сертификаты о прохождении интенсива.

«Уверена, что вы получили большое удовольствие от мероприятия и ценный опыт. Пусть все идеи, которые вы проработали, позволят сделать шаг вперед по созданию новых моделей по работе с детьми», — подчеркнула Вера Емельянова.

«Мы продолжим взаимодействие с регионом в этом направлении. Главный эффект от сессии — возможность поднять те вопросы, которые волнуют, то, что не удается обсудить в повседневной работе. Мы верим, что сессия даст еще толчок для дальнейшего развития межведомственного взаимодействия. Это, в свою очередь, принесет свой положительный эффект», — отметила Ирина Пестовская.

Стратегическая сессия проводится Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» нацпроекта «Образование» при поддержке управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Главная цель - формирование единого подхода к межведомственному взаимодействию в системе  воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Оператор стратегической сессии -  Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии наук.

Теги: #Псковская область #несовершеннолетние
Источник: Псковская Лента Новостей
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