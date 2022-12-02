Общество

Псковские полицейские нашли восьмерых уклонистов от административного надзора

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» завершилась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции – минимизировать количество преступлений, совершаемых лицами, состоящими под административным надзором.

При проведении операции были задействованы 284 сотрудника полиции. Силами сотрудников правоохранительных органов проверено 678 поднадзорных лиц и 373 ранее судимых лица, формально подпадающих под надзор. В рамках отработки жилого сектора выявили и поставили на профилактический учёт 9 ранее судимых людей.

В ходе операции составили 176 административных протоколов в отношении поднадзорных лиц, в том числе за несоблюдение административных ограничений, установленных при административном надзоре; за уклонение от исполнения административного наказания; за иные административные правонарушения.

В период проведения операции удалось установить местонахождение 8 поднадзорных лиц, уклоняющихся от административного надзора, 4 из них находились в федеральном розыске.