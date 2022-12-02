Общество

Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу

Новый электрохирургический аппарат поступил в Великолукскую межрайонную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Мощности аппарата достаточно для выполнения электрохирургических вмешательств во многих областях медицины», - рассказали в профильном комитете.

Аппарат учреждение получило в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.