Общество

Вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы обудили в Пскове

V круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы» провел Псковский филиал академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Научное мероприятие, организатором которого выступила кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии ФСИН России, собрало руководителей и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, представителей правоохранительных органов Псковской области и образовательных организаций России, в заочном формате – ученых-пенитенциаристов Белоруссии и Казахстана.

Участников круглого стола приветствовали начальник Псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев, первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, прокурор Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области Константин Аброськин, которые отметили, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: государственная политика направлена на решение вопросов безопасности, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

В ходе работы круглого стола его участники обсудили теоретические и прикладные аспекты современного состояния законности и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вопросы подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций ФСИН России для подразделений безопасности (режима и надзора) учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В дискуссии приняли активное участие специалисты научно-исследовательского института ФСИН России, УФСИН России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, профессорско-преподавательский состав академии и университета, Кузбасского, и Воронежского институтов ФСИН России, Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации и Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации и Российского государственного университета им. С.А. Есенина.

Научные работы представили Белорусский государственный университет, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Республики Казахстан.

По итогам научного мероприятия будут выработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также отдельные предложения по модернизации образовательного процесса в части реализации образовательных программ, содержащих ведомственные специализации «Организация режима в уголовно-исполнительной системе» и «Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы».